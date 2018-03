Federer está na final em Indian Wells O tenista suíço Roger Federer garantiu vaga na final do Masters Series de Indian Wells, neste sábado, ao derrotar o norte-americano Andre Agassi, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1h53. Número 1 do mundo, Federer aguarda o vencedor entre Tim Henman, da Inglaterra, e Irakli Labadze, da Geórgia.