Federer está na semifinal em Halle O tenista suíço Roger Federer precisou de 1h20 para derrotar, nesta sexta-feira, o marroquino Younes El Aynaoui, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3), e garantir uma vaga na semifinal do Torneio de Halle, na Alemanha. O francês Arnaud Clement também segue na competição, após eliminar o eslovaco Karol Kucera por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) 7/6 (8/6). Já o alemão Nicolas Kiefer teve menos problemas para superar o checo Radek Stepanek: 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Outro que continua no torneio é o russo Mijail Yuzhny. Ele bateu o checo Jiri Novak, com um duplo 6/4.