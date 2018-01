Federer está na semifinal em Halle Dono dos dois últimos títulos do Torneio de Halle, na Alemanha, o tenista suíço Roger Federer caminha para conquistar o tricampeonato. Nesta sexta-feira, ele derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e passou para a semifinal. Depois da rápida e fácil vitória nesta sexta-feira, em apenas 62 minutos de jogo, Federer melhorou sua incrível performance na temporada: até agora, ele venceu 49 partidas e perdeu apenas 3. E mostrou estar em grande forma nas quadras de grama, superfície em que o Torneio de Halle é disputado e que é a mesma de Wimbledon, o Grand Slam que começa dia 20 de junho. O adversário de Federer na semifinal do Torneio de Halle, com premiação de US$ 800 mil, também já está definido. Será o alemão Tommy Haas, que ganhou do espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.