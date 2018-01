Federer está nas semifinais em Roterdã De volta aos torneios, depois de ter sido eliminado nas semifinais do Aberto da Austrália, o número 1 do mundo, Roger Federer já garantiu nesta sexta-feira vaga nas semifinais do ATP Tour de Roterdã, ao superar o russo Nikolay Davydenko por duplo 7/5. Seu próximo adversário sai do jogo entre Tim Henman e Mario Ancic. A outra semifinal reúne Ivan Ljubicic e Thomas Johansson.