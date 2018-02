Federer estréia com boa vitória Líder do ranking mundial, cabeça-de-chave número 1 e atual campeão do torneio. Com todo esse favoritismo, o tenista suíço Roger Federer não sentiu a pressão e estreou com uma boa vitória em Wimbledon, nesta segunda-feira, em Londres. Apesar da chuva ter atrapalhado seu jogo, que precisou ser interrompido, ele derrotou o inglês Alex Bogdanovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/0. O próximo adversário de Federer ainda não está definido. Sairá do ganhador do confronto entre o colombiano Alejandro Falla e o austríaco Julian Knowle. Outro favorito que estreou com vitória foi o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número 7 do torneio. Ele ganhou do austríaco Juergen Melzer também por 3 a 0, com 6/2, 6/4 e 6/2, recuperando-se assim do vexame do ano passado, quando defendia o título e perdeu na estréia em Wimbledon. O próximo adversário de Hewitt sairá do confronto entre Irakli Labadze, da Geórgia, e Kristof Vliegen, da Bélgica. E, nas quartas-de-final, ele pode fazer um esperado duelo com Federer. A chuva, que já tinha interrompido os jogos logo na abertura do torneio, volta a atrapalhar a disputa de Wimbledon. Por conta disso, apenas estas duas partidas da chave masculina foram concluídas até agora.