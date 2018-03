Federer estréia com vitória no Masters de Hamburgo

O suíço Roger Federer não teve dificuldade para começar com vitória a campanha pelo quinto título no Masters Series de Hamburgo. Nesta quarta-feira, o líder do ranking mundial bateu o finlandês Jarkko Nieminen, 27.º na lista da ATP, por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/3, em 57 minutos de jogo. Nas oitavas-de-final, Federer terá pela frente o sueco Robin Soderling, que superou o francês Jo-Wilfried Tsonga, 14.º cabeça-de-chave, também em dois sets, com 6/2 e 7/5. Stanislas Wawrinka, outro representante suíço na chave principal não teve a mesma sorte do compatriota. O vice-campeão do Masters Series de Roma e mais novo integrante do top 10 do ranking caiu diante do veterano alemão Nicolas Kiefer, de 30 anos, com duplo 7/5. Em outro resultado considerado surpreendente, o espanhol Tommy Robredo, 13.º cabeça-de-chave, perdeu para o gigante croata Ivo Karlovic, de 2,08m, em três sets, com 3/6, 6/2 e 7/6 (7/3).