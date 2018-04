Federer estréia com vitória no US Open Número 1 do mundo, o suíço Roger Federer iniciou nesta segunda-feira a batalha para a conquista de seu terceiro Grand Slam na temporada 2004. Depois de vencer no início do ano o Aberto da Austrália, e Wimbledon, em junho/julho, o tenista tenta agora ganhar o US Open. E começou bem ao derrotar nesta segunda-feira o espanhol Albert Costa por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-2 e 6-4.