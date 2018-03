Federer estréia com vitória tranqüila em Roland Garros

O suíço Roger Federer deu nesta segunda-feira o primeiro passo rumo ao título de Grand Slam que lhe resta. Sem dificuldades, o número 1 do mundo bateu o norte-americano Sam Querrey por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3, e avançou à segunda rodada do torneio. Na próxima fase, Federer enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Albert Montanes e o belga Kristof Vliegen. Os dois jogam ainda nesta segunda-feira. Outro favorito que não teve dificuldades para avançar à segunda rodada foi o checo Tomas Berdych, 11.º cabeça-de-chave, que massacrou o australiano Robert Smeets em três sets, com 6/1, 6/0 e 6/0. Na primeira partida do dia na quadra Philippe Chatrier, o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 12, foi surpreendido pelo argentino Guillermo Coria no início, mas virou o jogo e fechou em 3 a 1, com 5/7, 6/4, 6/1 e 6/4. O primeiro cabeça-de-chave a cair nesta segunda-feira foi o cipriota Marcus Baghdatis, número 17, que perdeu para o italiano Simone Bolelli em três sets, com 6/2, 6/4 e 6/2.