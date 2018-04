Federer estreia no US Open contra novato norte-americano

Em busca do seu sexto título seguido no US Open, o tenista suíço Roger Federer conheceu nesta quinta-feira, após o sorteio das chaves, o seu adversário de estreia no torneio, que começa na segunda, em Nova York. Número 1 do mundo, ele irá jogar contra o novato norte-americano Devin Britton, que tem apenas 18 anos e ocupa a posição 1.364 no ranking - só entrou no Grand Slam por receber convite.

Veja também:

Nadal diz que chega com bom preparo físico ao US Open

Do outro lado da chave, o que provoca um confronto com Federer apenas numa eventual final, o espanhol Rafael Nadal irá estrear contra o francês Richard Gasquet. Já o escocês Andy Murray, atual número 2 do ranking mundial, faz seu primeiro jogo no US Open com o letão Ernests Gulbis. E o sérvio Novak Djokovic, outro favorito ao título, abre sua participação contra o croata Ivan Ljubicic.

CONFIRA OS principais CONFRONTOS MASCULINO Roger Federer (SUI) x Devin Britton (EUA) Rafael Nadal (ESP) x Richard Gasquet (FRA) Andy Murray (ESC) x Ernests Gulbis (LET) Novak Djokovic (SER) x Ivan Ljubicic (CRO) Marcos Daniel (BRA) x Jose Acasuso (ARG) Thiago Alves (BRA) x Lleyton Hewitt (AUS) FEMININO Dinara Safina (RUS) x Olivia Rogowska (AUS) Serena Williams (EUA) x Alexa Glatch (EUA) Venus Williams (EUA) x Vera Dushevina (RUS)

Por enquanto, dois tenistas brasileiros já estão garantidos na chave principal do US Open - mas essa lista ainda pode aumentar, dependendo dos resultados do qualifying do torneio. E eles também conheceram seus adversários de estreia nesta quinta-feira. Marcos Daniel irá enfrentar o argentino Jose Acasuso, enquanto Thiago Alves jogará contra o australiano Lleyton Hewitt.

A chave feminina do US Open também foi sorteada nesta quinta-feira. E a russa Dinara Safina, atual líder do ranking, terá na estreia um duelo contra a australiana Olivia Rogowska.

Enquanto isso, as irmãs Williams caíram no mesmo lado da chave, o que impede uma eventual final entre elas: número 2 do mundo, Serena enfrentará na primeira rodada a também norte-americana Alexa Glatch; e Venus, terceira colocada do ranking, jogará com a russa Vera Dushevina.