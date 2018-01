Federer faz mais uma vítima em Roterdã O tenista suíço Roger Federer avançou nesta quinta-feira às quartas-de-final do Torneio de Roterdã ao derrotar seu compatriota Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4. Em outro duelo fratricida o sueco Thomas Johansson eliminou Joachim Johansson por duplo 6-4. Ainda válido pela segunda rodada do torneio que distribui 765 mil euros e pontos para o ranking mundial, o croata Mario Ancic venceu o belga Olivier Rochus por 6-4 e 6-3.