Federer fecha a temporada na ponta da Corrida dos Campeões

O suíço Roger Federer acaba mais um ano como líder do tênis mundial. Campeão da Masters Cup, ele aparece em primeiro lugar no Ranking da Corrida dos Campeões da ATP com 1.436 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal. Na relação desta segunda-feira, o espanhol David Ferrer foi o único que conseguiu melhorar sua posição final nessa classificação - ele chegou ao quinto lugar. No domingo, Federer fechou a temporada com a vitória na Masters Cup de Xangai, ao derrotar justamente sobre Ferrer. Os 10 melhores do Ranking da Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 1.436 2.º Rafael Nadal (ESP) - 1.147 3.º Novak Djokovic (SER) - 894 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 656 5.º David Ferrer (ESP) - 550 6.º Andy Roddick (EUA) - 506 7.º Fernando González (CHI) - 401 8.º Richard Gasquet (FRA) - 386 9.º David Nalbandian (ARG) - 355 10.º Tommy Robredo (ESP) - 353 Já no Ranking de Entradas (desempenho nas últimas 52 semanas), Federer também se consolidou na ponta, seguido novamente por Nadal. Ferrer também aparece em quinto lugar. Os 10 melhores do Ranking de Entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.180 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 5.735 3.º Novak Djokovic (SER) - 4.470 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.825 5.º David Ferrer (ESP) - 2.750 6.º Andy Roddick (EUA) - 2.530 7.º Fernando González (CHI) - 2.005 8.º Richard Gasquet (FRA) - 1.930 9.º David Nalbandian (ARG) - 1.775 10.º Tommy Robredo (ESP) - 1.765