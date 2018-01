Federer fica com o título em Marselha O tenista suíço Roger Federer fez valer a sua condição de primeiro cabeça-de-chave e conquistou neste domingo o título do torneio de Marselha ao vencer o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/6). A competição que distribuiu US$ 540 mil em prêmios, também conta pontos para o ranking mundial da ATP.