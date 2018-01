Federer ganha a 24ª partida consecutiva O tenista suíço Roger Federer - número 1 do ranking mundial - derrotou o espanhol Albert Montañes nesta quarta-feira e atingiu uma marca invejável. Foi sua 24ª vitória consecutiva no circuito profissional. Federer - que tenta se transformar no primeiro tenista a ganha três Masters Series seguidos, depois de vencer Indian Wells e Miami - ganhou sem muito esforço por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/4, em apenas 59 minutos de jogo. Na próxima fase, o número 1 vai enfrentar o vencedor do confronto entre o chileno Fernando González e o croata Mario Ancic.