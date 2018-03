Federer ganha a primeira em Gstaad Dois dias depois de conquistar o título de Wimbledon, seu primeiro Grand Slam, o tenista suíço Roger Federer já voltou às quadras. E com vitória. Nesta terça-feira, ele derrotou o espanhol Marc Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3, em sua estréia no Torneio de Gstaad, na Suíça. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, atrás apenas de Federer, o alemão Rainer Schuettler também começou bem a disputa. Fez 2 a 0 (6/2 e 6/3) no australiano Wayne Arthurs. Em outras partidas do dia em Gstaad, torneio que distribui cerca de US$ 600 mil em prêmios, o espanhol David Sanchez derrotou o eslovaco Karol Beck por 6/4 e 7/5, o checo Radek Stepanek ganhou do norte-americano Hugo Armando com um duplo 6/3 e o suíço Michel Kratochvil venceu o alemão Tomas Behrend por 6/4, 6/7 (8/10) e 6/2.