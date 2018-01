Federer ganha de Ferrero em Dubai Número 1 do tênis mundial, o suíço Roger Federer teve trabalho para derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero nesta quinta-feira, pelo Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Ele venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (8/6), e passou para as quartas-de-final da competição, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Em outro jogo disputado nesta quinta-feira, o croata Ivan Ljubicic derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (10/8). Com isso, já foram definidos todos os confrontos das quartas-de-final do torneio. Federer vai enfrentar o russo Mikhail Youzhny e Ljubicic joga contra o britânico Tim Henman. Além disso, haverá Andre Agassi (EUA) x Nikolay Davydenko (RUS) e Tommy Robredo (ESP) x Nikolas Kiefer (ALE).