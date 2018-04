Federer ganha mais um título na Suíça

Federer, jogando sua 98a final da ATP em que venceu 68 delas, superou com facilidade por 6-1 e 6-3 a zebra japonesa de 21 anos, que jogava a sua terceira final.

"Ele não me deu nenhuma chance. Foi bom demais para mim hoje", disse Nishikori, que venceu o número um do mundo Novak Djokovic na semi-final de Basel.

Federer, que completou a sua terceira partida sem perder nenhum set depois das suas vitórias contra Roddick e Stanislas Wawrinka, conseguiu o seu segundo título no ano desde a conquista em Doha em janeiro.

Nishikori, que enfrentava o seu ídolo Federer pela primeira vez, conseguiu manter o seu serviço no game de abertura, mas o suíço foi dominante nos próximos sete na partida contra o tenista número 32 do mundo.

O suíço, jogando o seu primeiro torneio desde o Aberto dos EUA em setembro, acertou cinco aces e não teve nenhuma falta dupla, enquanto Nishikori conseguiu ter apenas seis pontos no serviço de Federer.

Nishikori conseguiu resistir mais no segundo set, salvando dois break points para evitar que Federer continuasse dominando. Mas era uma questão de tempo e Federer quebrou o serviço do adversário no sexto game. Nishikori conseguiu ainda salvar quatro break points, mas não teve nada a fazer contra um lob perfeito de Federer no quinto.

O japonês teve o seu único break point no nono game, mas Federer salvou o ponto e venceu a partida com uma direita.