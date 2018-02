Federer ganha mais uma em Halle O tenista suíço Roger Federer - número 1 do ranking mundial - se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha, ao derrotar nesta quarta-feira o russo Mijail Youzhny por 6-2 e 6-1. Na próxima rodada, Federer vai enfrentar o francês Arnaud Clement, que venceu o alemão Alexander Popp. Clement perdia o primeiro set por 5/1, mas reagiu e fechou o jogo em 7/6 (7-4) e 6/2. O checo Jiri Novak também garantiu vaga nas quartas-de-final ao derrotar o suíço Marco Chiudinelli por 6-3 e 6-1. O torneio de Halle - disputado em piso de grama - é considerado um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21.