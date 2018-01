Federer ganha na estréia em Halle Número 1 do mundo, o tenista suíço Roger Federer mostrou estar recuperado da derrota para o espanhol Rafael Nadal na semifinal de Roland Garros, na última sexta-feira, e estreou com vitória no Torneio de Halle, na Alemanha. Mas ele teve dificuldades para derrotar nesta terça o sueco Robin Soderling por 2 sets a 1, com parciais 6/7 (5/7), 7/6 (8/6) e 6/4. Agora na temporada de torneios nas quadras de grama, na preparação para Wimbledon, que começa no dia 20 de junho, Federer irá enfrentar o alemão Florian Mayer na próxima rodada em Halle. Em outros jogos desta terça-feira pelo Torneio de Halle, que distribui US$ 800 mil em prêmios, destaque para a vitória do espanhol Juan Carlos Ferrero, que ganhou do bielo-russo Vladimir Voltchkov por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4. Já no duelo belga, Dick Norman venceu Christophe Rochus por 6/4, 3/6 e 6/1.