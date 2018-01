Federer ganha outra e avança em Halle O tenista suíço Roger Federer já está nas quartas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha. Número 1 do mundo, ele ganhou nesta quinta-feira do alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. E vai enfrentar agora o também alemão Philipp Kohlschreiber. Outro tenista que garantiu vaga nas quartas-de-final nesta quinta-feira foi o argentino Guillermo Cañas. Ele derrotou o sérvio Nenad Zimonjic por 6/3 e 7/6 (7/3) e avançou no Torneio de Halle, que distribui US$ 800 mil em prêmios.