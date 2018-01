Federer ganha outra em Montecarlo O tenista suíço Roger Federer está nas quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo. Líder do ranking mundial, ele ganhou nesta quinta-feira do chileno Fernando Gonzalez por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/4, em 2 horas e 21 minutos de partida. Depois de ser campeão em Indian Wells e Miami no mês passado, Federer busca seu terceiro título seguido de um torneio do Masters Series, agora em Montecarlo. E já coleciona 26 vitórias consecutivas - na temporada, ganhou 34 vezes e só perdeu uma, na semifinal do Aberto da Austrália, para o russo Marat Safin. O próximo adversário de Federer em Montecarlo já está definido. Valendo uma vaga na semifinal, ele irá enfrentar o francês Richard Gasquet, que eliminou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.