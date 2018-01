Federer ganha título em cima de Moyá O suiço Roger Federer venceu o espanhol Carlos Moyá, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, e conquistou o bicampeonato do torneio de tênis de Viena, neste domingo. Federer embolsou US$ 150 mil pela sexta conquista da temporada, enquanto ao espanhol coube US$ 80 mil como prêmio de consolação pelo vice-campeonato.