Federer garante n.º 1; Mello despenca O título do ATP da Tailândia, conquistado neste final de semana, garantiu ao suíço Roger Federer a primeira posição do ranking da Corrida dos Campeões até o final da temporada. Com a 11.ª taça do ano, Federer subiu para 1.245 pontos e não pode mais ser alcançado pelo espanhol Rafael Nadal, em segundo com 853 pontos. No ranking de entradas, o suíço, que tem a incrível marca de 77 vitórias em 80 jogos nesta temporada, mantém sua folgada liderança, com 6.975 pontos. Nadal vem a seguir, com 4.475 pontos. O australiano Lleyton Hewitt subiu da quinta para a terceira colocação, com 3.125 pontos. Sem jogar na semana passada, o brasileiro Ricardo Mello despencou da 88.ª para a 99.ª posição, com 418 pontos. O melhor tenista do País joga o ATP de Metz, na França, nesta semana, e caso perca na primeira rodada, sairá da lista dos top 100 do ranking. Confira como estão os rankings da ATP: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.975 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.475 3.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.125 4.º - Andy Roddick (EUA) - 3.115 5.º - Marat Safin (RUS) - 3.015 6.º - Andre Agassi (EUA) - 2.640 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.175 8.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.110 9.º - David Nalbandián (ARG) - 1.915 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 1.784 99.º - Ricardo Mello (BRA) - 418 116.º - Flávio Saretta (BRA) - 368 297.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 1.245 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 853 3.º - Andy Roddick (EUA) - 548 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 498 5.º - Andre Agassi (EUA) - 455 6.º - Guillermo Coria (ARG) - 422 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 378 8.º - Marat Safin (RUS) - 346 9.º - Gastón Gaudio (ARG) - 344 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 322 86.º - Ricardo Mello (BRA) - 64 131.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 23 154.º - Flávio Saretta (BRA) - 15