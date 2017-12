Federer garante que jogará em Xangai O tenista número 1 do mundo, Roger Federer, recuperou-se das dores no joelho e irá defender seu título na Masters Cup de Xangai, na China, último torneio do ano, que reunirá os oito melhores jogadores da temporada, entre os dias 12 e 19 de novembro. ?Vou a Xangai com a cabeça fresca e com vontade de defender meu título?, afirmou o suíço.