Federer garante vaga na final em Doha O tenista suíço Roger Federer ganhou mais uma, aumentando a sua incrível seqüência de vitórias: já são 20 partidas - a última derrota foi na Olimpíada de Atenas, em agosto. Dessa vez, ele derrotou nesta sexta-feira o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e garantiu vaga na final do Torneio do Catar, em Doha. Federer é o cabeça-de-chave número 1 do Torneio do Catar, que distribiu US$ 1 milhão em prêmios. Na decisão do título, ele irá enfrentar o croata Ivan Ljubicic, que eliminou o espanhol Albert Costa por 6/3 e 7/6 (7/4).