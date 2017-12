Federer garante vaga na semifinal Mais talentoso tenista do momento, o suíço Roger Federer é o primeiro a conseguir uma vaga nas semifinais do Masters Cup de Houston, depois de ter vencido sua segunda partida na competição, ao marcar 6/3 e 6/0, no argentino David Nalbandian. No seu primeiro jogo, derrotou Andre Agassi em três sets, e agora mesmo que venha a ser derrotado na próxima partida para o espanhol Juan Carlos Ferrero terá pelo menos a segunda vaga de sua chave na próxima fase do Masters, pois no primeiro critério de desempate leva vantagem tanto sobre Agassi como Nalbandian. Com essa vitória, Roger Federer acabou também um péssimo retrospecto diante do argentino, para quem havia perdido as cinco partidas disputadas. Apesar do bom momento e dos bons resultados, o tenista suíço está fora da luta pela liderança do ranking mund ial. É que Andy Roddick estreou com vitória sobre o espanhol Carlos Moya, por 6/2, 3/6 e 6/3, tirando as chances matemáticas de Federer chegar a número 1 este ano, que para isso precisaria ganhar o Masters de forma invicta e ainda contar com tropeços de Roddick e Ferrero. Se não pode ostentar a coroa este ano, Federer não deixa dúvidas de seu talento e futuro promissor. Na partida diante de Nalbandian mostrou suas maiores virtudes para abrir uma vantagem de 5 a 0 e depois fechar o primeiro set por 6/3. Depois, seguiu seu verdadeiro desfile de boas jogadas em quadra, alternando raquetadas violentas, com outras maliciosas, cheias de magia e habilidade. A festa em Houston, porém, deve ficar mesmo para o tenista da casa, Andy Roddick, que mostrou toda sua força ao derrotar Carlos Moya em três sets. O jogo foi equilibrado, com o tenista espanhol até tendo maiores chances de vitória, mas falhando nos mome ntos em que poderia quebrar o serviço de Roddick. "Estrear com vitória no Masters foi um grande passo para terminar o ano como número 1", comemorou Roddick. "Mas ainda há muito jogo pela frente." Moya, que agora vai precisar vencer seus dois próximos jogos (Guillermo Coria e Rainer Schuettler), lamentou as chances desperdiçadas na partida e encontrou um motivo para a derrota. "Minha direita não funcionou como gostaria", disse. "Se tivesse entrado como de hábito teria ganho este jogo." Na rodada desta quinta-feira, jogam Andy Roddick diante de Rainer Schuettler, os dois vencedores da primeira rodada de seu grupo, enquanto Guillermo Coria enfrenta Carlos Moya, numa partida em que nenhum dos dois pode perder.