Federer garante vaga nas semifinais Conhecido pelo toque mágico de seu jogo, Roger Federer precisou usar de todos seus recursos para superar o mais difícil desafio até agora em Wimbledon. Ganhou de Lleyton Hewitt por 6/1, 6/7 (7/1), 6/0 e 6/4, e garantiu vaga nas semifinais. Número 1 do mundo, o tenista suíço perdeu seu primeiro set na competição e teve também encerrada nesta partida uma série de 107 games de serviço sem quebra. Desde as quartas-de-final do ano passado, diante de Sjeng Schalken, Federer não perdia um saque em W imbledon. Enquanto Federer mantém-se como o maior favorito, um novo candidato entrou em cena: Super Mario, o conhecido personagem do video game, caiu como um apelido perfeito para Mario Ancic, croata de apenas 20 anos, 1,96 metro, o número 63 do ranking mundial e que, como nas aventuras do jogo, alcançou uma façanha: chegar as semifinais de Wimbledon. Derrotou justamente o inglês Tim Henman 7/6, (7/5), 6/4 e 6/2, acabando com a ´Henmania´, fenômeno que toma conta da torcida inglesa nesta época do ano. Esta é a p rimeira vez que Ancic vai tão longe num torneio do Grand Slam e, nas semifinais, programadas para sexta-feira, terá um desafio e tanto: joga com Andy Roddick, que até agora liquidou todos seus adversários em três sets, como fez ontem com Sjeng Schalken p or 7/6 (7/4), 7/6 (11/9) e 6/3. A outra semifinal terá Federer com Sebastien Grosjean (que eliminou Florian Mayer por 7/5, 6/4 e 6/2. A derrota de Henman foi um desastre para os ingleses. Com 29 anos, esta pode ter sido a última boa oportunidade para ele conquistar o título, algo que a Inglaterra não comemora desde 1936, com Fred Perry. Mas Ancic deixou claro que não era para ser um a dversário tão desprezado como os ingleses presumiram. Ancic enfrenta agora Roddick, que revelou muito respeito ao croata. "O enfrentei no torneio de Queen´s e tive muita sorte de vencê-lo. Seu saque é muito poderoso e sua devolução eficiente", contou Roddick.