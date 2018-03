Federer garante vaga nas semifinais O tenista suíço Roger Federer confirmou o seu favoritismo e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros, ao derrotar nesta terça-feira o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-2, 7-6 (3) e 6-3. Esta foi a quinta vitória de Federer por 3 sets a 0 no torneio. Na semifinal, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre os espanhóis Rafale Nadal e David Ferrer. Roland Garros é o único título do Grand Slam que falta na carreira do suíço, o número 1 do mundo.