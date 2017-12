Federer humilha Gaudio em Xangai Com um desempenho jamais visto numa semifinal de Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada - o suíço Roger Federer arrasou o argentino Gaston Gaudio. Venceu por dois sets a zero, com parciais de 6-0 e 6-0, a chamada "bicicleta". Com esse resultado, o número 1 do mundo e considerado por muitos especialistas o melhor tenista de todos os tempos, garantiu sua vaga na final do torneio, que este ano está sendo disputado em Xangai, na China. A partida foi dominada completamente por Federer. Em alguns momentos, Gaudio demonstrava displicência; em outros, era puro conformismo. Com isso, não conseguia encaixar os saques ou rebater bolas que a prinícipio seriam simples. Federer, ao contrário, foi arrasador. Não cometeu erros e fechou a partida em apenas 49 minutos. Venceu com tamanha facilidade que fica difícil apostar que não saia vencedor na final de amanhã, quando vai enfrentar o ganhador do confronto de logo mais entre o russo Nikolay Dabydenko e o argentino David Nalbandian.