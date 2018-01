Federer inicia ano na liderança da ATP O tenista suíço Roger Federer inicia o ano de 2005 na liderança das listas da ATP, publicadas nesta segunda-feira. Com a conquista do título em Doha no final de semana, o jogador de 23 anos desponta na liderança da Corrida dos Campeões na primeira posição, com 50 pontos. O sueco Joachim Johansson e o espanhol Carlos Moyá, campeões em Adelaide e Chennai, respectivamente, aparecem em segundo, com 35. Já no ranking de Entradas, o suíço permanece em primeiro com 6.525 pontos seguido do norte-americano Andy Roddick (3.655) e do australiano Lleyton Hewitt (3.590). Gustavo Kuerten e Ricardo Mello são os brasileiros melhores colocados com a 38ª e a 61ª posição, respectivamente. Títulos - O título em Doha engordou ainda mais a conta bancária de Federer, mas também as estatísticas de sua espetacular carreira: 23 títulos e 14 vitórias consecutivas em decisões, superando as 12 conquistadas pelo norte-americano John McEnroe e pelo sueco Bjorn Borg. Em 2004, Federer obteve a temporada mais vitoriosa dos últimos 20 anos, ao igualar os 11 títulos conquistados pelo checo Ivan Lendl, em 1985. Ele também é o primeiro tenista a vencer, depois do sueco Mats Wilander, três Grand Slam num mesmo ano. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 50 pontos 2) Joachim Johansson (SUE) - 35 pontos 3) Ivan Ljubicic (CRO) - 35 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 35 pontos 5) Taylor Dent (USA) - 24 pontos 6) Paradorn Srichaphan (TAI) - 24 pontos 7) Albert Costa (ESP) - 22 pontos 8) Nikolay Davydenko (RUS) - 22 pontos 9) Juan Ignacio Chela (ARG) - 15 pontos 10) Guillermo García López (ESP) - 15 pontos Confira o ranking de Entradas: 1) Roger Federer (SUI) - 6.525 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 3.655 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 3.590 pontos 4) Marat Safin (RUS) - 3.060 pontos 5) Carlos Moyá (ESP) - 2.520 pontos 6) Guillermo Coria (ARG) - 2.400 pontos 7) Tim Henman (ING) - 2.360 pontos 8) Andre Agassi (USA) - 2.100 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.945 pontos 10) Gastón Gaudio (ARG) - 1.920 pontos 38) Gustavo Kuerten (BRA) - 905 pontos 61) Ricardo Mello (BRA) - 632 pontos 111) Flávio Saretta (BRA) - 400 pontos 183) André Sá (BRA) - 238 pontos