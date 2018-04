Federer já é o número 1 de 2004 Com tudo que conquistou este ano, onze títulos, entre eles três Grand Slams - Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open -, o tenista suíço Roger Federer já acumulou o suficiente para garantir que será impossível alcançá-lo até o final do ano. Assim, em pleno setembro, a ATP anunciou que Federer é o número 1 do mundo de 2004. O tenista suíço está com porcentual recorde de vitórias e derrotas, tendo vencido 64 jogos e perdido apenas seis na temporada, o que dá 91,4% de aproveitamento. Se seguir até o final do ano neste ritmo vai liderar a lista dos melhores desempenhos da história. Até hoje, o melhor porcentual de vitórias de um tenista é o de Andre Agassi em 1995, quando ganhou 73 partidas e perdeu 9, com 89%. O maior número de vitória num ano, cabe ao austríaco Thomas Musters, com 86 vitórias e 18 derrotas, também em 1995.