Federer já tem vaga no Masters Cup Tricampeão de Wimbledon, o suíço Roger Federer foi o primeiro tenista a garantir vaga no Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores da temporada, de 13 a 20 de novembro, em Xangai. "É um prazer jogar na Ásia", disse Federer, que descansa nesta semana em sua cidade, a suíça Basiléia. Ele ganhou os últimos dois títulos do Masters Cup, ambos realizados em Houston.