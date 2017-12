Federer leva susto, mas passa por Robredo na França

Número um do mundo, o tenista suíço Roger Federer levou um susto ao perder seu primeiro set nos últimos 12 jogos em torneios de Grand Slam. Mesmo assim, ele derrotou nesta terça-feira o espanhol Tommy Robredo por 7/5, 1/6, 6/1 e 6/2, pelas quartas-de-final de Roland Garros. Com o resultado, Federer enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre o russo Nikolay Davydenko e o argentino Guillermo Cañas. Foi a 12.ª vez seguida que o suíço alcançou as semifinais de um Grand Slam. Em contrapartida, Robredo caiu pela quarta vez nas quartas-de-final da competição francesa. Federer nunca conquistou um título em Roland Garros - é o único de Grand Slam que falta na carreira do suíço. Ele já levantou taças no Aberto da Austrália, em Wimbledon e no Us Open.