Federer leva susto, mas vence na estréia O suíço Roger Federer levou um susto, mas venceu na estréia no Masters Series de Hamburgo. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo venceu o argentino Gaston Gaudio por dois sets a um, com parciais de 6-1, 5-7 e 6-4. Ganhador do Aberto da Austrália, Indian Wells e Dubai nesta temporada, Federer vai enfrentar o equatoriano Nicolas Lapenti na segunda rodada. Lapenti se classificou ao derrotar o italiano Filipo Volandri.