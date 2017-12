Federer lidera a Corrida; Guga cai O tenista suíço Roger Federer superou o espanhol Juan Carlos Ferrero e assumiu a liderança do ranking da Corrida dos Campeões - que conta os resultados apenas da atual temporada. De acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, o suíço aparece com 592 pontos, contra 567 do espanhol Juan Carlos Ferrero, o segundo colocado. O norte-americano Andre Agassi é o terceiro, com 515. Gustavo Kuerten caiu três posições e aparece apenas na 15ª. No ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas útlimas 52 semanas - a liderança é do norte-americano Andre Agassi, com 4.030 pontos. Federer aparece em segundo, com 3.910 e Ferrero em terceiro, com 3.665. Com 1.645 pontos, Gustavo Kuerten ocupa a 13ª posição.