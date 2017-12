Federer lidera listas; Guga cai na Corrida Depois de conquistar o primeiro Grand Slam de 2004, o Aberto da Austrália, o tenista suíço Roger Federer unificou as listas da ATP, publicadas nesta segunda-feira. Aos 22 anos, Federer lidera o ranking mundial, com 5.225 pontos, e a Corrida dos Campeões, com 200. Já Gustavo Kuerten ganhou duas posições no ranking de entradas e subiu de 19º para 17º, com 1.410 pontos. Em compensação, perdeu sete lugares na Corrida e agora é o 24º, com apenas 30. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (Suíça) - 5.225 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 4.345 pontos 3) Andy Roddick (USA) - 4.335 pontos 4) Guillermo Coria (Argentina) - 3.185 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 2.875 pontos 6) Rainer Schuettler (Alemanha) - 2.510 pontos 7) Carlos Moya (Espanha) - 2.345 pontos 8) David Nalbandian (Argentina) - 2.060 pontos 9) Mark Philippoussis (Austrália) - 1.715 pontos 10) Paradorn Srichaphan - (Tailândia) - 1.655 pontos 17) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.410 pontos Confira a lista da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (Suíça) - 200 pontos 2) Marat Safin (Rússia) - 140 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 91 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 90 pontos 5) Dominik Hrbaty (Eslováquia) - 85 pontos 6) Nicolas Escude (França) - 65 pontos 7) Lleyton Hewitt (Austrália) - 65 pontos 8) Sebastien Grosjean (França) - 62 pontos 9) Carlos Moya (Espanha) - 59 pontos 10) Paradorn Srichaphan (Tailândia) - 57 pontos 24º) Gustavo Kuerten (Brasil) - 30 pontos