Federer: mais uma surpresa em Miami Com apenas 17 anos, a revelação espanhola, Rafael Nadal, conseguiu uma das maiores facanhas do tênis atualmente, ou seja, derrubar o numero 1 do mundo, o suíco Roger Federer. E o mais novo tenista da ?armada espanola?, não deixou qualquer dúvida de sua capacidade. Venceu o lider da ATP, por convincentes 6/3 e 6/3. O resultado obrigou o normalmente tranqüilo suíco, a buscar justificativas. Federer disse que desde a sua estreia em Miami, não vinha se sentindo bem fisicamente. Reclamou de dores no tornozelo e problemas musculares, resultado da verdadeira maratona que vem realizando nos últimos meses. Como sempre vai as finais da competição, acaba jogando bem mais do que o outros jogadores. Com isso, seu desgate e maior. A chuva voltou a prejudicar um pouco a rodada desta segunda feira em Miami, mas como há jogos à noite, a organização não teme problemas para cumprir toda a rodada.