Federer mantém liderança do ranking Apesar de não ter participado do Masters Series de Madri encerrado no domingo, o tenista suíço Roger Federer manteve a liderança no ranking de Entradas da ATP - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. Federer soma agora 6.975 pontos, contra 4.940 do espanhol Rafael Nadal, o vencedor do Masters de Madri. O norte-americano Andy Roddick acumula 3.120 pontos e ocupa a terceira colocação. O croata Ivan Ljubicic segundo colocado Madri, aparece na 11ª posição. No ranking divulgado nesta segunda não há brasileiros enrte os 100 melhores. Veja os 10 primeiros do ranking de Entradas: .1. Roger Federer (SUI) 6.975 pontos .2. Rafael Nadal (ESP) 4.940 .3. Andy Roddick (EUA) 3.120 .4. Lleyton Hewitt (AUS) 3.015 .5. Marat Safin (RUS) 2.490 .6. Andre Agassi (EUA) 2.415 .7. Guillermo Coria (ARG) 2.185 .8. Nikolay Davydenko (RUS) 2.000 .9. Mariano Puerta (ARG) 1.834 10. David Nalbandián (ARG) 1.780