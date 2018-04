Federer mantém liderança, e Bellucci tem melhor ranking

O suíço Roger Federer continua tranquilo à frente do ranking mundial de tênis. Nesta segunda-feira, ele mantém a primeira colocação com larga vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, segundo colocado. Nenhum dos dois entrou em quadra na última semana.

Os dois grandes destaques entre os 40 primeiros colocados na lista foram o espanhol Albert Montanes e o argentino Juan Monaco, campeão e vice do ATP de Bucareste, na Romênia. Montanes pulou de 53.º para 37.º, e Monaco subiu seis posições, de 37.º para 31.º.

O melhor brasileiro na lista continua sendo o paulista Thomaz Bellucci, que ganhou mais três posições e alcançou o 61.º lugar, mais alto ranking de sua carreira como profissional. Nesta semana, ele disputa o ATP de Bagncoc, na Tailândia, e pode até entrar no grupo dos 50 melhores do mundo, de acordo com sua campanha.

O número 2 do País, no entanto, não teve a mesma sorte. Marcos Daniel caiu 19 posições e aparece em 90.º, prestes a deixar mais uma vez o grupo dos 100 melhores do ranking. Nesta semana ele também joga em Bangcoc.

Confira o ranking da ATP, 28/09:

1.º - Roger Federer (SUI), 11.255 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 8.845

3.º - Andy Murray (GBR), 8.390

4.º - Novak Djokovic (SER), 7.330

5.º - Juan Martín del Potro (ARG), 6.825

6.º - Andy Roddick (EUA), 5.050

7.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.655

8.º - Nikolay Davydenko (RUS), 3.535

9.º - Fernando Verdasco (ESP), 3.430

10.º - Gilles Simon (FRA), 3.090

11.º - Robin Soderling (SUE), 3.020

12.º - Fernando González (CHI), 2.805

13.º - Gael Monfils (FRA), 2.455

14.º - David Nalbandian (ARG), 2.225

15.º - Marin Cilic (CRO), 2.195

16.º - Tomas Berdych (RCH), 2.095

17.º - Radek Stepanek (RCH), 2.055

18.º - Tommy Robredo (ESP), 2.045

19.º - David Ferrer (ESP), 1.800

20.º - Tommy Haas (ALE), 1.780

61.º - Thomaz Bellucci (BRA), 813

90.º - Marcos Daniel (BRA), 615

115.º - Thiago Alves (BRA), 502

158.º - Júlio Silva (BRA), 361

164.º - Ricardo Mello (BRA), 342