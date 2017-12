Federer mantém liderança; Guga é 17º O tenista brasileiro Gustavo Kuerten manteve a 17ª colocação no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. O brasileiro soma 1.410 pontos. O ranking - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - tem a liderança do suíço Roger Federer. O espanhol Juan Carlos Ferrero (4.345) aparece em segundo e o norte-americano Andy Roddick (4.335) em terceiro. O segundo melhor brasileiro no ranking é Flávio Saretta. O paulista aparece na 45ª posição. No ranking da Corrida dos Campeões, que contabiliza os resultados apenas da atual temporada, Kuerten divide a 24ª colocação com o argentino Agustín Calleri. Os dois somam 30 pontos. Na Corrida, a liderança também é de Federer. O russo Marat Safin é o segundo e Ferrero o terceiro. Veja os 10 melhores em cada ranking Ranking de Entradas .1. Roger Federer (SUI) 5.225 pontos .2. Juan Carlos Ferrero (ESP) 4.345 .3. Andy Roddick (EUA) 4.335 .4. Guillermo Coria (ARG) 3.185 .5. Andre Agassi (EUA) 2.875 .6. Rainer Schuettler (ALE) 2.510 .7. Carlos Moyá (ESP) 2.345 .8. David Nalbandian (ARG) 2.060 .9. Mark Philippoussis (AUS) 1.715 10. Paradorn Srichaphan (THA) 1.655 Corrida dos Campeões .1. Roger Federer (SUI) 200 pontos .2. Marat Safin (RUS) 140 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 91 .4. Andre Agassi (EUA) 90 .5. Dominik Hrbaty (SVK) 85 .6. Nicolas Escudé (FRA) 65 .+. Lleyton Hewitt (AUS) 65 .8. Sébastien Grosjean (FRA) 62 .9. Carlos Moya (ESP) 59 10. Paradorn Srichaphan (THA) 57