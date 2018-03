Federer, Nadal e Djokovic vencem em Hamburgo O atual campeão do Masters de Hamburgo, Roger Federer, passou por Robin Soderling por 6-3 e 6-2 nesta quinta-feira, e o espanhol Rafael Nadal deu a Andy Murray uma lição na quadra de saibro no dia em que o britânico completou 21 anos. Federer quase não suou para ganhar do sueco e Nadal se juntou ao suíço nas quartas-de-final do torneio que distribui 3,52 milhões de dólares com uma vitória sobre Murray com o mesmo placar de 6-3 e 6-2. O sérvio Novak Djokovic ficou satisfeito ao passar em uma partida desgastante pelo croata Ivo Karlovic por 7-6 e 6-3, mas Nikolay Davydenko e David Ferrer caíram diante de jogadores que não eram cabeças-de-chave. Ferrer perdeu por 7-2 e 6-2 para seu compatriota espanhol Fernando Verdasco, e o russo Davydenko foi derrotado pelo alemão Nicolas Kiefer por 7-5 e 6-3 em uma partida que deixou o público de Hamburgo de pé. Djokovic, que cresce para cima de Federer e Nadal, desperdiçou uma quebra no início e quase pagou o preço contra o poderoso Karlovic. "Karlovic tem um dos saques mais difíceis de devolver em qualquer superfície", disse Djokovic. "Achei que no saibro eu teria mais chances de rebater, mas eu estava errado." Roger Federer também ficou feliz ao despachar Soderling em apenas 63 minutos, e enfrentará na próxima etapa o espanhol Verdasco.