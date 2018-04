Federer, Nadal e Nalbandian avançam no Masters de Paris O tenista número um do mundo, Roger Federer, derrotou o croata Ivo Karlovic e avançou para as oitavas-de-final do Masters Series de Paris, na quarta-feira, assim como o espanhol Rafael Nadal e o argentino David Nalbandian. Federer precisou de três sets para superar o poderoso saque de Karlovic, por 6-3, 4-6 e 6-3, e garantir sua vaga na próxima fase contra Nalbandian, seu algoz semanas atrás na final do Masters de Madri. "Queria voltar a jogar com Nalbandian", disse o suíço. "Enfrentá-lo na terceira rodada é melhor, porque ele é muito mais perigosos nas finais", acrescentou. Nalbandian avançou para as oitavas-de-final com uma vitória por duplo 6-4 sobre o espanhol Carlos Moyá. O argentino precisa de uma campanha vitoriosa em Paris para ter esperanças de conseguir uma das últimas duas vagas na Masters Cup de Xangai, que encerra a temporada com a presença dos oito melhores tenistas do ano. O número dois do mundo Nadal, que joga pela primeira vez o Masters de Paris, passou sem problemas pelo italiano Filippo Volandri, por 6-3 e 6-1, e enfrentará nas oitavas-de-final o suíço Stanislas Wawrinka. O norte-americano James Blake se recuperou de uma desvantagem inicial e também avançou, ao vencer o tenista da casa Nicolás Mahut por 6-7, 7-6 e 6-1.