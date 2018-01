Federer não dá chances a Wawrinka e pega Djokovic na final

A final que a maioria dos fãs de tênis queriam vai acontecer. Nesta sexta-feira, no duelo entre dois grandes amigos suíços, Roger Federer deu mais um show em quadra. Venceu com facilidade Stan Wawrinka por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2, em 1 hora e 32 minutos - e se classificou para enfrentar o sérvio Novak Djokovic na decisão do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York.

O duelo deste domingo, às 17 horas (de Brasília), será entre os dois melhores tenistas da atualidade. Número 1 do mundo, Djokovic tentará empatar o confronto direto contra o segundo colocado do ranking da ATP - em 41 partidas até o momento, são 21 vitórias de Federer.

Só na temporada de 2015, os dois rivais já se enfrentaram em cinco finais. A vantagem é de Djokovic, que bateu Federer em três oportunidades: Wimbledon, Masters 1000 de Roma (Itália) e Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

"Vai ser muito difícil, mas estou pronto para isso", disse Federer sobre a final contra Djokovic. "Eu tentei muito chegar a uma final de US Open nestes últimos seis anos. Cheguei perto nas ultimas vezes, mas hoje (sexta-feira) foi contra o Stan, foi um grande jogo. Talvez eu esteja no meu melhor momento: estou servindo muito bem, estou rebatendo e parece que está funcionando, espero ir bem esse ano", comentou o suíço em entrevista ainda na quadra da Arthur Ashe Stadium.

Depois de ganhar de forma consecutiva o título do US Open de 2004 a 2008, Federer chegou à decisão de 2009, mas perdeu para o argentino Juan Martín del Potro. Desde então, não conseguiu a classificação à final até esta sexta-feira.

Contra Wawrinka, atual número 5 do mundo, Federer aumentou a vantagem no confronto direto - agora são 16 vitórias e apenas 3 derrotas. Em quadra, o rival conseguiu sair na frente no primeiro set, mas acabou sofrendo a virada de Federer, que quebrou o saque uma vez, e derrotado após 36 minutos.

Ao todo, Federer conseguiu quebrar Wawrinka em 5 oportunidades, enquanto que o adversário não teve nenhum break point, tamanha a superioridade do número 2 do mundo. Ao todo foram 30 erros de Wawrinka contra apenas 17 de Federer.