Federer nas semifinais em Miami Roger Federer fez uma de suas melhores atuações no Masters Series de Miami e derrotou o inglês Tim Henman por 6/4 e 6/2, passando para as semifinais. Seu próximo adversário sai do jogo entre Andre Agassi e Taylor Dent. A outra semifinal já está definida, entre os espanhóis David Ferrer e Rafael Nadal.