Federer, o melhor, fecha ano em 2º Pode até parecer estranho, mas o suíço Roger Federer - campeão do Masters Cup com vitória sobre Andre Agassi por 6/3, 6/0 e 6/4 - é o melhor tenista do ano, em quase tudo, mas nas contas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) ficou em segundo lugar no ranking. O suíço tem a melhor campanha entre todos os tenistas, com 78 vitórias contra apenas 17 derrotas, enquanto o número 1, o norte-americano Andy Roddick revela um retrospecto de 72 a 19. É também o que possui maior número de títulos, sete, inclusive um Grand Slam, em Wimbledon; Roddick ganhou seis títulos, contando o US Open. É ainda o jogador que mais faturou em prêmios: um total de US$ 4 milhões, contra US$ 3,2 milhões de Roddick e US$ 3 milhões de Juan Carlos Ferrero. Apesar destes números bastante convincentes aparece em segundo lugar tanto na lista de entradas, como na corrida dos campões. Os dez primeiros são: Andy Roddick, com 907 pontos na corrida e 4.535 no ranking mundial; número 2, Roger Federer (875 - 4.375); 3º Juan Carlos Ferrero (841 - 4.206); 4º Andre Agassi (685 - 3.425); 5º Guillermo Coria (666 - 3.330); 6º Rainer Schuettler (641 - 3.205); 7º Carlos Moya (456 - 2.280); 8º David Nalbandian (412 - 2.060); 9º Mark Philippoussis (323 - 1.615); e 10º Sebastien Grosjean (319 - 1.610). Na última lista do ano da ATP, não houve mudanças nos principais tenistas brasileiros, com Gustavo Kuerten mantendo a 16ª posição no ranking mundial e 15º lugar na corrida, enquanto Flávio Saretta é o número 45 na classificação de entradas e 49 na corrida.