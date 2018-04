Federer para de novo na semifinal de Melbourne

O tenista suíço cedeu cinco sets (6-4 6-7 6-3 6-7 6-2) para Andy Murray, que já o tinha privado da medalha de ouro olímpica em Londres em agosto passado, e concedeu sua primeira derrota em um torneio do Grand Slam para o britânico.

"Ele jogou bem. Tive a impressão de que no passado eu teria conseguido devolver melhor. Conhecia sua primeira bola, mas ele variou bem", declarou o antigo número 1 do mundo.

"Não criei oportunidades suficientes. No final, ele merece ganhar mesmo que tenha sido bem duro. Meu outro arrependimento foi no começo do terceiro (set). Eu estava indo bem e, de repente, ele faz um break, não sei como. Bom, é uma pena perder em cinco sets, especialmente porque essa não é a primeira vez".

Melbourne pode de fato parecer uma terra amaldiçoada para o jogador suíço, que perdeu ali as batalhas em cinco sets mais do que em qualquer outro lugar no Grand Slam.