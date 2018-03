Federer pára Seppi e vai à final de Hamburgo Atual campeão e cabeça-de-chave número um, Roger Federer passou facilmente pelo italiano Andreas Seppi por 6-3 e 6-1, em uma das semifinais do Masters de Hamburgo neste sábado. O suíço número um do mundo teve seu serviço pressionado apenas uma vez e fechou a partida em 79 minutos no piso de saibro de Rothenbaum. Federer, que ainda não conquistou título algum neste ano, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Rafael Nadal e Novak Djokovic, da Sérvia, na final de domingo. Os cabeças de chave número dois e três se enfrentam ainda neste sábado. O sérvio já conquistou o Aberto da Austrália e dois torneios de Masters Series neste ano e tomará de Nadal o posto de número dois do mundo caso vença o duelo. Federer, 26 anos, havia jogado apenas uma vez contra Seppi antes desta partida, em um jogo bem mais disputado, válido pelo Masters de Monte Carlo do ano passado. O suíço, que já foi campeão quatro vezes em Hamburgo, mostrou alguns golpes fabulosos neste sábado, como um drop-shot em uma devolução de saque, e um forehand que cruzou a quadra como um chicote, para conquistar a vitória. Ele disse estar muito feliz por estar de volta à final de Hamburgo, logo antes do Aberto da França, que começa no fim deste mês, o único título de grand slam que ele ainda não conquistou. "Talvez eu não tenha sacado tão bem como eu costumo hoje, mas estive muito sólido e consistente no fundo de quadra e joguei uma partida muito boa", disse Federer em entrevista coletiva. (Por Iain Rogers)