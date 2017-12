Federer passa de fase em Cincinnati O tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, garantiu ao vencer o belga Olivier Rochus por 2 sets a zero (6-2 e 6-4) a sua classificação para as quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira à noite. Agora, ele pega o argentino Jose Acasuso, que venceu o peruano Luis Horna (7-6 e 7-5). No outro jogo da noite, Nikolay Davydenko (RUS) venceu Fernando González (CHI) por 6-3 e 6-4.