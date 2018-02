Federer passa fácil pela estréia O suíço Roger Federer justificou o apelido de Fedex e passou com muita rapidez pela sua estréia do Masters Series de Indian Wells, ao derrotar o norte-americano Mardy Fish por 6/3 e 6/3, no jogo de abertura da rodada deste domingo. Federer é o atual campeão do torneio.