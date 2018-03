Federer passa fácil por Querrey na estréia em Roland Garros A busca de Roger Federer pelo primeiro título do Aberto da França começou com uma vitória tranquila em sets corridos nesta segunda-feira sobre o norte-americano Sam Querrey. O tenista número 1 do mundo, vice-campeão do Grand Slam no saibro nos últimos dois anos, foi pouco exigido pelo adversário de 1,98 metro e saque forte, e passou para a segunda rodada com vitória de 6-4, 6-4 e 6-3 em 1 hora e 35 minutos. A única ameaça de Querrey a Federer aconteceu no quarto game do primeiro set, quando o norte-americano conseguiu uma quebra de saque, mas o tenista de 20 anos não conseguiu repetir o feito durante toda a partida e terá que esperar mais um ano pela primeira vitória em Roland Garros. "Ele é um jogador jovem e saca muito bem, mas talvez não tenha muita experiência no saibro", disse Federer em entrevista após a partida. "Você não pode conquistar o título hoje, mas a primeira rodada sempre é um jogo perigoso, então estou satisfeito." Federer vai enfrentar o belga Kristof Vliegen ou o espanhol Albert Montañes na segunda rodada. (Por Miles Evans)