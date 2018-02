Federer passa para as quartas-de-final O tenista suíço Roger Federer (número um do mundo) ganhou nesta terça-feira do croata Mario Ancic por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/4) e garantiu sua classificação para as quartas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, Federer jogará contra o vencedor do duelo entre o tcheco Radek Stepanek e o britânico Tim Henman.